Tina Charles Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tina Charles Fenerbahçe'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2024 17:15
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, formasını daha önce de giyen ABD'li Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-15 sezonunda da Çubuklu formamızı başarıyla terleten, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Amerikalı uzun oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery