Elias Jelert'ten transfer itirafı!

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, GS TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Elias Jelert'ten transfer itirafı!
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26 Temmuz 2024 18:25
Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, GS TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TRANSFER İTİRAFI

Jelert yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarla karşılaşmak ve onlara merhaba demek istiyorum. 3 hafta önce duydum ama menajerimin bana söylememesi gereken şeyler vardı. O sürecin sonucunda da sağlık kontrolleri oldu. Bugün takımla birlikte buradayım ve çok heyecanlıyım." dedi.

NELLSON İÇİN AÇIKLAMA

Nelsson ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Nelsson milli takımdan arkadaşım. beni çok iyi karşıladı. 3 senedir de burada. Birçok sorumu soracağım ve bana yardımcı da olacaktır." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Taraftara da mesaj gönderen Danimarkalı bek, "Çok heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman taraftarları gördüm. Şimdi onlar için oynayacağımı için çok mutluyum. Sizler için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar olduğunuzu biliyorum. En kısa zamanda Cimbom yapmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

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