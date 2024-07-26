Los Angeles Lakers'tan bir oyuncunun, takım arkadaşı Bronny James'e yönelik yapılan "özel muamele" hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.



Lakers'a bu yılın NBA Draftı'nda 55. sıradan katılarak yaz döneminin başlı başına en büyük hikayelerinden biri haline gelen ve yakın zamanda ilk Yaz Ligi dönemini tamamlayan Bronny'nin, ismini vermeyen bir Lakers oyuncusu tarafından 'ayrıcalıklı muameleye' tabi tutulduğu öne sürüldü.



US Sun'dan Steve Brenner ve Damian Burchardt'ın kaleme aldığı yazıda, James'in ikinci turdan seçilen bir oyuncu olmasına rağmen "süperstar oyuncu" ilgisi görüyor olmasının, Lakers'taki takım arkadaşlarının kendi gelişimlerine odaklanmasını zorlaştırdığı iddia edildi.



"Lakers'taki bir kaynağa göre Bronny'nin topladığı ilgi, diğer oyuncular için 'çok sinir bozucu' olmuş ve kendisine gösterilen yıldız muamelesi, ligi 0-5 ile tamamlayan başlayan takım içinde bazı sürtüşmelere neden olmuş.



Lakers'tan bir oyuncu, bu durumu 'Böylesine bir gerginlik, oyuncu grubunun kimya oluşturmasına pek yardımcı olmadı' şeklinde tanımlamış.



Ve takım arkadaşları, Bronny'nin gördüğü yıldız muamelesini hak etmediğini düşündükleri için, oyuncular arasında birlik olmadığı açıkça belli oluyormuş.



Süreç boyunca Bronny'nin temsilcilerinin kendisini birkaç kez medyadan uzak tutması, takım arkadaşları ve organizasyonun diğer üyeleri tarafından 'hoş karşılanmamış.'



Gelecek sezon kadroda yer bulmaya çalışan diğer genç oyuncular, Bronny'nin gördüğü ilgi ve muameleyle başa çıkmak zorunda kalmalarından ötürü, en iyi yanlarını ve performanslarını gösterememiş."



Bronny'nin gördüğü bu ilgi, Lakers'ın birinci turda seçtiği Dalton Knecht'i bile gölgede bırakmıştı.



James, Yaz Ligi'ne üç sayı çizginin gerisinden 0-15 isabetle başlarken, sonrasında maç başına yalnızca %32.7 şut isabetiyle 7.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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