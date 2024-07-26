Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ın bu yaz takas pazarında "ilgi görmediği" iddia edildi.



The Salt Lake Tribune'den Andy Larsen, Clarkson'ın bu yaz takas pazarında ilgi görmediğini açıkladı.



Geçtiğimiz sezonu beklenenin altında bir performansla tamamlamış olması sebebiyle, Clarkson'a rakip yöneticiler tarafından muhtemel toparlanma süreci konusunda güven duyulmadığı öne sürüldü:



"Bu arada Clarkson'ın geçen yıl verimlilik konusunda sıkıntılı bir sezon geçirmesi sonrası, sonraki sene kendini toparlaması gerekiyor. Şu ana kadar kendisi için takas yapmak isteyen hiçbir NBA takımı olmadı."



Maç başına 30.6 dakikada ortalama 17.1 sayı, 3.4 ribaund ve 5 asist ile oynayan Clarkson, şu anda Jazz ile iki yıllığı 28.4 milyon dolarlık sözleşmesinin ilk yılında bulunuyor.





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