Paris'te turistlere zorluk!

Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları kapsamında alınan karekod uygulaması ve farklı önemli alanlara konuşlandırılan bariyerler gibi güvenlik tedbirleri, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etmeye gelen turistlerin gezi rotasını sınırlandırdı.



Fransa'da bu akşam yerel saatle 19.30'da Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreniyle başlayacak Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'a kadar devam edecek.



Dünya genelinde 206 farklı delegasyondan 10 bin 500 sporcunun yarışacağı uluslararası spor etkinliği çerçevesinde ev sahibi ülke Fransa, Olimpiyat Oyunları'nın kalbinin attığı Paris'te çok sayıda güvenlik önlemi aldı.



Fransa, sahada aktif görev yapmak üzere 45 bin Fransız polisi ve askerini görevlendirirken, 2 bin kadar yabancı polis de müsabakaların yapılacağı alanlarda güvenliği sağlıyor.



Ziyaretçiler 18 Temmuz'dan bu yana, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapılacağı bölgeye yalnızca İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt olarak elde ettikleri karekodla girebiliyor. Bu uygulama, bölge sakinlerini ve bu alanda çalışanları da kapsıyor.



Paris'te olimpiyat müsabakalarının düzenleneceği pek çok alanda alınan güvenlik önlemleri ve kurulan 44 bin bariyer, hem turistlerin hem de şehir sakinlerinin bazı semtlerde tarihi bina ve mekanlara erişimini kısıtlıyor.



Eyfel Kulesi manzaralı Trocadero Meydanı'nda fotoğraf çektirmek isteyen turistler, yakın çevrede düzenlenecek triatlon, para-triatlon, yol bisikleti, atletizm ve serbest yüzme müsabakaları nedeniyle meydanın etrafına kurulan bariyer ve polis engeline takılıyor.



Turistler, kollarını bariyerlerin üstüne uzatarak uzaktan da olsa olimpiyat halkalarının yerleştirildiği Eyfel Kulesi'nin resimlerini çekmeye çalışırken, bazıları farklı bir rota üzerinden kuleye ulaşmak için metro durakları girişlerindeki kent haritasına bakıyor.



Meydana giriş çıkışları kontrol eden polisler, yalnızca karekodu olan kişilerin ve sürücülerin alana girişine izin veriyor.



Diğer yıllar yaz aylarında, müşterilerle dolup taşan Paris kafe ve restoranlarının, ön bahçelerine yakın konuşlandırılan bariyerler nedeniyle müşteri kaybettikleri görülüyor. Yaz aylarını dört gözle bekleyen işletme sahipleri uğradıkları maddi kayıp nedeniyle bu durumdan şikayet ediyor.



Paris'i gezen turistler ve kent sakinleri, Olimpiyat Oyunları kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini AA muhabirine değerlendirdi.



"Çok sayıda alan turistlere kapalı"



Ngoc isimli Vietnamlı turist, ziyaret amacıyla 24 Temmuz'da Paris'e geldiğini söyledi.



Olimpiyat Oyunları serüveni kapsamında Paris'i ziyaret ederek çok farklı bir deneyim yaşadığını kaydeden Ngoc, "Sokaklarda çok fazla polis görüyoruz, çok sayıda alan turistlere kapalı. Mesela Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi ziyaret etmek istediğimiz alanlara ulaşmakta biraz sorun yaşadık." ifadelerini kullandı.



Ngoc, başkentte görmek istediği tarihi yapıları henüz ziyaret edemediğini belirterek, başka bir yoldan geçerek Eyfel Kulesi'ne ulaşmaya çalışacaklarını belirtti.



Paris'te sükunet havası estiğini kaydeden Ngoc, şöyle devam etti:



"Paris'e en son geldiğimde çok kalabalıktı. Şimdi tekrar geldiğimde sokaklarda çok fazla insanın olmamasına şaşırdım. Çok ilginç ve şaşırtıcı. Sokakta fazla insan olmayışını sevdim, daha kolay hareket edebiliyoruz. Bu zamanda Paris'i ziyaret etmekten memnunum."



"Pek çok yeri göremiyorsunuz"



ABD'nin Texas eyaletinden Paris'e kısa süreliğine gelen Amerikalı turist Natalie, "Aslında Olimpiyat Oyunları sırasında seyahat ettiğimi bilmiyordum." dedi.



Natalie, uçak biletini aldığında Paris'i ziyaret etmenin güzel olacağını düşündüğünü belirterek, "Bu biraz can sıkıcı çünkü nehre bile ulaşamıyorsunuz, hatta pek çok yeri göremiyorsunuz. Anlaşılabilir bir durum ancak çok yazık çünkü en azından nehre ulaşmak güzel olabilirdi." diye konuştu.



Paris'te her yerde polis memurlarının ve araçlarının olduğunu vurgulayan Natalie, kent sakin olsa da Olimpiyat Oyunları nedeniyle havalimanında telaş olduğunu aktardı. Natalie, başka bir zaman tekrar Paris'i ziyaret etmeyi düşündüğünü dile getirdi.



"Sen Nehri'nin bir yakasından diğerine geçmek çok zor"



Paris'te 24 yıldır ikamet eden Andres, geçen hafta Eyfel Kulesi'ni görebileceği Trocadero Meydanı'na geldiğinde, buradan geçebildiğini ancak şimdi bunu yapamadığını söyledi.



Andres, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için bu önlemlerin alınmasını anladığını ancak uzaktan gelen kente yabancı kişiler için Eyfel Kulesi'ne ulaşım konusunda yetersiz bilgi olduğuna işaret ederek, "Belki başka bir yerden bakabiliriz (kuleye) ancak burada mümkün değil." dedi.



"Bir yakınıma Eyfel Kulesi, Zafer Takı, Sacre-Coeur Bazilikası, Saint-Michel Meydanı gibi alanları gezdiriyorum ancak Sen Nehri'nin bir yakasından diğerine geçmek çok zor" diyen Andres, gitmek istedikleri alana daha uzak bir metro durağında inmeleri gerektiğini anlattı.



Andres, "Paris'te yaşayanların çoğu tatile gitti. Yoksa imkansız. Birçoğu Olimpiyat Oyunları nedeniyle gitti" diyerek, başkentte gezenlerin ise yolunu kaybedenler gibi hareket ettiğini belirtti.



Paris'i gezenlerin nereye gitmesi gerektiğini bilmediğini söyleyen Andres, "Eskiden serbestçe erişebileceğimiz alanlardı ancak şimdi çok zor." ifadesini kullandı. Andres, insanların hızlıca hatıra fotoğrafları çektiklerini sözlerine ekledi.



Andres, Olimpiyat Oyunları'nın daha fazla erişilebilir olmasını istediğini ifade ederek,"Paris'in kültürünü, açık görüşlülüğünü iyi tanıtmadığımızı düşünüyorum. Burası (dünyaya) açık bir kent, müzeye gitmek kolay. Şimdi bu imkansız. Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek imkansız." diye konuştu.



