Acun Ilıcalı: "Ferdi için gelen 30 milyon heyecanlandırmıyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Ferdi için gelen 30 milyon heyecanlandırmıyor'
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25 Temmuz 2024 14:14
Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, "En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?" dedi.

"Ferdi'nin değeri 30 Milyon euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var." diyen Acun Ilıcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor." açıklamasını yaptı.

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