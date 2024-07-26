Okan Buruk'tan yabancı sınırı açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Değişen yabancı sınırı sorulan Okan Buruk, "Bundan mutlu oldum. Her sene bir şey değişiyordu. Bir kural geldiyse, 5-10 sene devam etmesi gerekiyor. Devamlı bir şeyler değişiyor. Bir karar alınıyorsa, o kararda sabit bir şekilde kalmak gerekiyor. Türkiye'de ana sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. 5 yabancıya düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. Ana sorunlara eğilmemiz gerekiyor. 12+2 artı bizi rahatlattı, tüm takımlar için öyle. İmza attığımız oyuncular var, yatırım yaptığımız oyuncular var. Burada kulüpler için sevindirici bir şey." diye konuştu.
Kerem Demirbay ve Yusuf Demir gibi oyuncuların durumlarıyla ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor." sözlerini sarf etti.
Değişen yabancı sınırı sorulan Okan Buruk, "Bundan mutlu oldum. Her sene bir şey değişiyordu. Bir kural geldiyse, 5-10 sene devam etmesi gerekiyor. Devamlı bir şeyler değişiyor. Bir karar alınıyorsa, o kararda sabit bir şekilde kalmak gerekiyor. Türkiye'de ana sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. 5 yabancıya düşürsen Türk futbolu uçup gitmeyecek. Ana sorunlara eğilmemiz gerekiyor. 12+2 artı bizi rahatlattı, tüm takımlar için öyle. İmza attığımız oyuncular var, yatırım yaptığımız oyuncular var. Burada kulüpler için sevindirici bir şey." diye konuştu.
Kerem Demirbay ve Yusuf Demir gibi oyuncuların durumlarıyla ilgili konuşan başarılı teknik adam, "Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor." sözlerini sarf etti.
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