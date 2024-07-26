Beşiktaş sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah antrenmanıyla devam etti. Salih Uçan antrenmana katılmazken, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov 2 günlük aranın ardından takımla çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş sezon hazırlıklarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2024 11:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Siyah beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 15 dakikası basına açık antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başladı.

İdmanda iki gruba ayrılan futbolcular basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık müsabakasında tecrübeli oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.

Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov, 2 günlük aranın ardından bugünkü idmanda takımla çalıştı.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery