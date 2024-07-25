Thiago Motta'dan Kenan cevabı!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'dan dinlenmesini ve formunu korumasını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Motta'dan Kenan cevabı!
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25 Temmuz 2024 18:35
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, milli futbolcu Kenan Yıldız için gelen soruya cevap verdi.

İtalyan teknik adam, EURO2024 ve Copa America'ya katılan futbolcularla ilgili gelen, "Brezilyalılar ve Kenan Yıldız'dan bir şey istediniz mi?" şeklinde gelen soruya, "Dinlenmeleri ve formlarını korumalarını istedim. Çünkü geldiklerinde onlar da diğerleri gibi yapmak ve yüzde 100'lerini vermek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

Juventus'un 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği 19 yaşındaki Kenan Yıldız, geçen sezon İtalyan ekibinde 32 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

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