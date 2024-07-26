Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Anderson Talisca ısrarı sürüyor...
Siyah-Beyazlı yönetim, yaz transfer sezonundan bu yana gündemine zaman zaman Brezilyalı yıldızı aldı. Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki on numara da Arabistan'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU
Bu süreçte Beşiktaş'ın ezeli rakibi de deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Transferle ilgili olarak ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Al Nassr cephesine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
FENERBAHÇE DE GERİ ADIM ATMADI
Fakat Fenerbahçe'nin de henüz geri adım atmamış olması nedeniyle Suudi temsilcisi, oyuncuyu doğrudan satmak istiyor.
İŞTE BELİRLENEN BONSERVİS
Talisca için talep edilen bonservis bedeli ise 13 milyon euro. Bu konuda yıldız oyuncu ile masaya oturulacak. Eğer Talisca da yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek isterse, Al Nassr ile şartların yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.
Siyah-Beyazlı yönetim, yaz transfer sezonundan bu yana gündemine zaman zaman Brezilyalı yıldızı aldı. Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki on numara da Arabistan'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU
Bu süreçte Beşiktaş'ın ezeli rakibi de deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Transferle ilgili olarak ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal, son olarak Al Nassr cephesine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
FENERBAHÇE DE GERİ ADIM ATMADI
Fakat Fenerbahçe'nin de henüz geri adım atmamış olması nedeniyle Suudi temsilcisi, oyuncuyu doğrudan satmak istiyor.
İŞTE BELİRLENEN BONSERVİS
Talisca için talep edilen bonservis bedeli ise 13 milyon euro. Bu konuda yıldız oyuncu ile masaya oturulacak. Eğer Talisca da yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek isterse, Al Nassr ile şartların yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.