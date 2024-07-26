Beşiktaş'ta 89 milyon liralık sorun: Ante Rebic

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu fazlalığı sebebiyle transfer politikası kilitlendi. Eldeki yabancılardan en az 6'sı ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu isimlerden biri Ante Rebic....
MAAŞINI İSTİYOR, AYRILMIYOR
Ancak Hırvat kanat oyuncusu sorun çıkardı. Geçen sezon hiçbir katkı sağlayamayan ve ardından sakatlanarak sezonu kapatan Rebic, maaşının tamamı ödendiği takdirde ayrılabileceğini iletti.
ÇARE ARANIYOR
Bu rakamın karşılığı 89 milyon TL. Yönetim, Rebic ile yollarını ayırmak için çare arıyor.
MAAŞINI İSTİYOR, AYRILMIYOR
Ancak Hırvat kanat oyuncusu sorun çıkardı. Geçen sezon hiçbir katkı sağlayamayan ve ardından sakatlanarak sezonu kapatan Rebic, maaşının tamamı ödendiği takdirde ayrılabileceğini iletti.
ÇARE ARANIYOR
Bu rakamın karşılığı 89 milyon TL. Yönetim, Rebic ile yollarını ayırmak için çare arıyor.