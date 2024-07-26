Beşiktaş'ta 89 milyon liralık sorun: Ante Rebic

Beşiktaş, yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle transfer politikasında kilitlenme yaşarken, Ante Rebic maaşının tamamını almadan ayrılmayı kabul etmiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta 89 milyon liralık sorun: Ante Rebic
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26 Temmuz 2024 11:40
Beşiktaş'ta yabancı oyuncu fazlalığı sebebiyle transfer politikası kilitlendi. Eldeki yabancılardan en az 6'sı ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu isimlerden biri Ante Rebic....

MAAŞINI İSTİYOR, AYRILMIYOR

Ancak Hırvat kanat oyuncusu sorun çıkardı. Geçen sezon hiçbir katkı sağlayamayan ve ardından sakatlanarak sezonu kapatan Rebic, maaşının tamamı ödendiği takdirde ayrılabileceğini iletti.

ÇARE ARANIYOR

Bu rakamın karşılığı 89 milyon TL. Yönetim, Rebic ile yollarını ayırmak için çare arıyor.  

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