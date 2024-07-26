Ferdi Kadıoğlu: "Biz bir aileyiz"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacievertli formayı 200 kez giydi. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

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Ferdi Kadıoğlu: 'Biz bir aileyiz'
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26 Temmuz 2024 17:07
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacievertli formayı Lugano maçıyla birlikte 200 kez terletti.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Ferdi yaptığı paylaşımda, "Henüz 24 yaşında Fenerbahçe formasını 200 defa giymiş olmak eşsiz ve gurur dolu bir his. Sahada formamızla geçirdiğim her an benim için paha biçilemez. Biz bir aileyiz, iyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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