Trabzonspor, transferi açıkladı!

Trabzonspor, Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Oyuncuya her bir sezon için 2.5 Milyon euro maaş ve 500 Bin euro imza parası ödenecek.
Öte yandan futbolcunun sözleşmesinde 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon euro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
SAVIC'TEN İLK AÇIKLAMA
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Savic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
STEFAN SAVIC KİMDİR?
-8 Ocak 1991'de Mojkovac'ta dünyaya gelen Savic, Sırbistan ekibi Borca'nın altyapısında futbola başladı.
-Kariyerinde Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen Karadağlı tecrübeli stoper, 2015'te 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Atletico Madrid'de 8 sene top koşturdu.
-Ülkesi Karadağ'da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Stefan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.
-Geçen sezon 33 maça çıkan oyuncu, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.
-Atletico Madrid'de oldukça başarılı sezonlar geçiren başarılı stoper, La Liga'da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
-Karadağ Milli Takımı'nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.
Oyuncuya her bir sezon için 2.5 Milyon euro maaş ve 500 Bin euro imza parası ödenecek.
Öte yandan futbolcunun sözleşmesinde 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon euro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon euro serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."
SAVIC'TEN İLK AÇIKLAMA
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Savic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
STEFAN SAVIC KİMDİR?
-8 Ocak 1991'de Mojkovac'ta dünyaya gelen Savic, Sırbistan ekibi Borca'nın altyapısında futbola başladı.
-Kariyerinde Partizan, Manchester City, Fiorentina gibi takımlarda da forma giyen Karadağlı tecrübeli stoper, 2015'te 12 milyon Euro'ya transfer olduğu Atletico Madrid'de 8 sene top koşturdu.
-Ülkesi Karadağ'da 6 kez sezonun oyuncusu ödülüne layık görülen Stefan Savic, Manchester City ile 1 Premier Lig ve 1 İngiltere Süper Kupası, Atletico Madrid ile 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası, Partizan ile de 1 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazandı.
-Geçen sezon 33 maça çıkan oyuncu, İspanyol ekibiyle sezon başı kampına katıldığı için fiziksel olarak hazır bir şekilde Trabzon'a gelecek.
-Atletico Madrid'de oldukça başarılı sezonlar geçiren başarılı stoper, La Liga'da 217 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
-Karadağ Milli Takımı'nda 74 mücadeleye çıkan Savic, 9 kez ağları havalandırdı.
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