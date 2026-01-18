18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-265'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-163'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş ile Kayserispor 60. randevuda

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de 19 Ocak Pazartesi günü 60. kez kozlarını paylaşacak.

calendar 18 Ocak 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de 19 Ocak Pazartesi günü 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.


Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
