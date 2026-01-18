Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a yetmedi

Galatasaray'da, Gaziantep FK karşısında kaybedilen 2 puan, şampiyonluk yarışında hem yara açtı hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesinde moral bozdu.84. dakikada beraberliği getiren Barış Alper Yılmaz ise kötü geçen dönemde takımın öne çıkan ismi oldu. Kazımcan'ın ceza sahasına uzun gönderdiği taç atışı, Gaziantep savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış da yakın mesafeden ağları sarstı. Ancak 25 yaşındaki milli yıldızın bu golü maç içindeki çabası galibiyete yetmedi.Barış Alper, oynadığı son 8 maçta 3 gol, 8 asist katkısı sağladı. Bu sezon 26 maçta 7 gol, 8 asist yaparken, Cimbom'un asist kategorisinde en skorer ismi oldu.