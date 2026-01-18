18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a yetmedi

Gaziantep beraberliğiyle zirvede yara alan Cimbom'da son dönemin formda ismi Barış Alper'in çabası galibiyete yetmedi. 25 yaşındaki yıldız, son 8 maçta 9 gole etki etti

calendar 18 Ocak 2026 11:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da, Gaziantep FK karşısında kaybedilen 2 puan, şampiyonluk yarışında hem yara açtı hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesinde moral bozdu.

84. dakikada beraberliği getiren Barış Alper Yılmaz ise kötü geçen dönemde takımın öne çıkan ismi oldu. Kazımcan'ın ceza sahasına uzun gönderdiği taç atışı, Gaziantep savunmasından sekerek arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış da yakın mesafeden ağları sarstı. Ancak 25 yaşındaki milli yıldızın bu golü maç içindeki çabası galibiyete yetmedi.

Barış Alper, oynadığı son 8 maçta 3 gol, 8 asist katkısı sağladı. Bu sezon 26 maçta 7 gol, 8 asist yaparken, Cimbom'un asist kategorisinde en skorer ismi oldu.


 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
