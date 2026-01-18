18 Ocak
Fenerbahçe'de ayrılık durdu: Oğuz Aydın!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın ayrılığı konusunda şimdilik beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ayrılığı şimdilik durdu.

Milli futbolcu için transfer döneminin başlamasıyla birlikte Trabzonspor ve CSKA Moskova iddiaları gündeme gelmişti.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Oğuz Aydın için yaptığı açıklamada, "Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin," dedi. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık." demişti.


Hücum hattından Sebastian Szymanski'nin ayrılığı konusunda Rennes ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, 25 yaşındaki Oğuz Aydın'ın ayrılığı konusunda ise şu anda durmaya karar verdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 2 asist yaptı.

