18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-271'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-169'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'dan Noa Lang için teklif hazırlığı

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için teklif hazırlıyor. İtalyan ekibi, Noa Lang için 27 milyon euro bonservis belirledi.

calendar 18 Ocak 2026 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Noa Lang için teklif hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, transferde gaza basmaya hazırlanıyor.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen ve bir süredir gündemde yer alan Noa Lang için harekete geçiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Hollandalı kanat oyuncusu için teklif hazırlıyor.

TRANSFERDE RAKİP ROMA


Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için transfer rakibinin şu anda Roma olduğu belirtildi. Noa Lang için daha önce gündeme gelen Bournemouth'un ise geri planda kaldığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Napoli forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, kulübü Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
