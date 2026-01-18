Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 6, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine kaybetmedi.
Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'nü yenen Beşiktaş, sırasıyla da Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.
Beşiktaş, Kayserispor maçıyla bu serisine devam etmek istiyor.
