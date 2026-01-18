18 Ocak
Galatasaray'da tartışılan isim: İlkay Gündoğan!

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, son dönemde düşüşe geçti. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine iyi başladı ancak yaşadığı sakatlıktan sonra düşüş yaşadı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, son dönemdeki düşük performansı ile dikkat çekiyor.

ESKİ OYUNUNDAN UZAK

35 yaşındaki futbolcu, özellikle iç sahada Beşiktaş ile oynanan derbi maçı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçındaki oyunuyla dikkat çekmiş ve büyük alkış almıştı.

Ekim ayında sakatlık yaşayan ve yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, sahalara geri dönüşünde ise eski performansından uzak kaldı.


Yönetime tepkili olan Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan maçta oyundan çıktığı sırada İlkay'a da tepki gösterdi.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, maçın ardından, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz de var; şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım" ifadelerini kullandı.

Takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan yıldız futbolcu, "Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek çözüm daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine koymak. Seviyeyi yukarı çekersek daha iyi oluruz" dedi.

35 yaşındaki isim, "Bu seviyede futbol oynuyorsan, her 3-4 günde bir maç oynamaya fiziksel ve mental olarak hazır olman gerekir. Çaresi yok. Haftada bir maç ya da üç maç fark etmez. Hepimiz profesyoneliz, özrü yok. Nasıl kazanıldığını biliyoruz ve bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza ve kulübümüze ispatlamalıyız." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

