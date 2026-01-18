Şanlıurfa 1. Amatör Lig ekibi, son 2,5 yılda oynadığı 30 maçın tamamını kazandı

Şanlıurfa 1. Amatör Lig ekiplerinden Akçakale 63 FK, oynadığı son 30 maçın tamamını kazanarak dikkatleri çeken başarılı bir performans ortaya koydu.İlçenin eski futbolcuları tarafından 2020 yılında kurulan Akçakale 63 FK, 2023-2024 sezonundan itibaren 2. Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. İlk sezonunda istediği başarıyı yakalamayan Akçakale ekibi, ligin son 4 maçını kazanarak galibiyet serisinin ilk adımını attı.Geçen sezon 2. Amatör Lig'de oynadığı 14 maçından da galibiyetle ayrılarak şampiyon olan Akçakale temsilcisi, bu sezon mücadele ettiği 1. Amatör Lig'de çıktığı 12 karşılaşmayı da kazanarak toplamda 30 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Akçakale 63 FK, ligde kalan 6 maçı da kazanarak 36'da 36 yapmak istiyor.Akçakale 63 FK Teknik Direktörü Abdulkadir Alptekin, AA muhabirine, ilçedeki gençlerden oluşan takımın oynadığı son 30 maçın tamamını kazandığını söyledi.Gençleri futbola ve spora yönlendirmek istediklerini ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:"Durumumuz çok iyi, şu ana kadar bütün maçlarımızı kazandık. Gençlerimiz kendi ilçemizin çocukları. Gençlerimizi kazanmak, özellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Şu an altyapılarımızda yaklaşık 120 gencimiz var. Onları da hocalar eşliğinde çalıştırıyoruz. Bu sezon bütün maçlarımızı kazandık, kalan 6 maçı da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. Sonrasında ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek istiyoruz, inşallah başarılı olacağız."Kulüp Başkanı Ali Öztürk ise bu sezon oynadıkları 12 maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın rakiplerinin 10 puan önünde lider oldukların ifade etti.Güzel bir başarıya imza atan sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Öztürk, "Buradaki en büyük amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz bize yardımcı oldu. 1. Amatör Lig'de hedef şampiyonluk." dedi.Takımın kaptanı Ahmet Bilecen de Akçakale'de futbola başladığını, daha sonra yaklaşık 15 yıl farklı takımlarda forma giydikten sonra Akçakale 63 FK'ya transfer olduğunu dile getirerek, "Gayet çok iyi gidiyoruz. 30 maçtır yenilmiyoruz, büyük bir başarı yakaladık. Şu an ortamımız gayet çok güzel. Kalan 6 maçın 6'sını da kazanıp rekoru kırmak istiyoruz. Toplam 36 galibiyetle bitirip gelecek sezon daha iyi hazırlanıp bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.Oyunculardan Mesut Sağlam, takımda güzel bir aile ortam olduğunu ifade ederek, "Hepimiz elimizden geldiğince bütün varımızı, yoğumuzu, mücadelemizi sahada ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an lider konumundayız. Yaklaşık 2,5 senedir maç kaybetmiyoruz." dedi.