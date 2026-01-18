Dursun Özbek'in soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Dursun Özbek yönetimi, müsabaka sırasında ve maçın ardından taraftarlarca protesto edildi.
DURSUN ÖZBEK'İN SOYUNMA ODASINDA YAPTIĞI KONUŞMA
Öte yandan Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Başkanın burada yaptığı konuşmanın detaylarını Sabah verdi.
Buna göre Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Önlerine bakmak zorunda olduklarını belirten Özbek, Atletico Madrid maçında takıma güvendiğini belirtti.
