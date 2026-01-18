Galatasaray'dan Atalanta'ya hücum! İşte hedefteki 3 yıldız

2 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde henüz takviye yapmadığı için taraftarın tepkisi çeken Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için İtalya'ya gitmişti.
Transfer döneminde rotasını İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, çemberi daha da daraltarak Atalanta ile görüşmelerde bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un orta alan transferinde ilk sıraya yazdığı Ederson için 1 aydır temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın yanına iki isim daha ekledi.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ademola Lookman ve Lazar Samardzic ile de yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar, üç futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.
G.SARAY, ÜÇ İSİMDEN EN AZ BİRİNİ ALMAK İSTİYOR
Bu üç isimden en az birini alıp İstanbul'a dönmek isteyen G.Saray, önceliğini Ederson'a vermiş durumda. Ederson'a alternatif olarak Samardzic'i zorlayan sarı-kırmızılılar, Lookman ile de hücum gücünü yükseltmek istiyor.
İtalyan basınına göre; İtalya'da kamp kuran sarı-kırmızılılar, Atalanta ile görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta, bu karşılaşmaların ardından olası bir transfere daha sıcak bakıyor.
