18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-273'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-171'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'dan Atalanta'ya hücum! İşte hedefteki 3 yıldız

İtalya'ya çıkarma yapan Galatasaray yönetimi, Atalanta forması giyen üç isimle yakından ilgileniyor. Ederson'u listenin ilk sırasına yazann Galatasaray, Lookman ve Samardzic için de bastırıyor.

calendar 18 Ocak 2026 11:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Atalanta'ya hücum! İşte hedefteki 3 yıldız
2 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer döneminde henüz takviye yapmadığı için taraftarın tepkisi çeken Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için İtalya'ya gitmişti.

Transfer döneminde rotasını İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, çemberi daha da daraltarak Atalanta ile görüşmelerde bulunuyor.


Teknik direktör Okan Buruk'un orta alan transferinde ilk sıraya yazdığı Ederson için 1 aydır temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın yanına iki isim daha ekledi.

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ademola Lookman ve Lazar Samardzic ile de yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar, üç futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

G.SARAY, ÜÇ İSİMDEN EN AZ BİRİNİ ALMAK İSTİYOR

Bu üç isimden en az birini alıp İstanbul'a dönmek isteyen G.Saray, önceliğini Ederson'a vermiş durumda. Ederson'a alternatif olarak Samardzic'i zorlayan sarı-kırmızılılar, Lookman ile de hücum gücünü yükseltmek istiyor.

İtalyan basınına göre; İtalya'da kamp kuran sarı-kırmızılılar, Atalanta ile görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta, bu karşılaşmaların ardından olası bir transfere daha sıcak bakıyor. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
