18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-258'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-156'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-285'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

18 Yaş Altı Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Buz Hokeyi Takımı, 19–25 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Dünya U18 Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'nda altı ülkeye karşı mücadele edecek.

Milli sporcular, 19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında yarışacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyon 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Geçen sezon Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek bir üst klasmana yükselen 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya olacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası'na gelerek milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi:

20.00 Türkiye-Hollanda

20 Ocak Salı:

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda

22 Ocak Perşembe:

20.00 Türkiye-Kazakistan

23 Ocak Cuma:

20.00 Türkiye-Kore

25 Ocak Pazar:

20.00 Türkiye-Letonya

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
