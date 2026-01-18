Beşiktaş'ta kart alarmı

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, Kayserispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
