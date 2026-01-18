18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk!

Eyüpspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 18 Ocak 2026 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

 ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.



Ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, haftaya 13. basamakta girdi.

Teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Eyüpspor, daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Atila Gerin'i göreve getirdi.

Eyüpspor'da devre arasında Nihad Mujakic, Denis Dragus, Kerem Demirbay, Halil Akbunar, Svit Seslar, Mame Thiam, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Samu Saiz gibi birçok isimle yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı ekip, transfer döneminde ise kadrosuna Denis Razvan Radu, Lenny Pintor, Charles Andre Raux Yao, Jerome Onguene ve Angel Torres'i kattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
