Fenerbahçe'de ayrılık; 1. Lig'e gitti!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de ayrılık; 1. Lig'e gitti!
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26 Temmuz 2024 15:18
Son güncelleme 26 Temmuz 2024 15:51
Fenerbahçe, Yiği Efe Demir'in kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu resmen açıkladı


Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
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