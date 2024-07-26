Fenerbahçe'de ayrılık; 1. Lig'e gitti!

Fenerbahçe, Yiği Efe Demir'in kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu resmen açıkladı
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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