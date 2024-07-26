Olimpiyatlar öncesi bomba alarmı!

Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı verildi.Fransız polisi, Basel-Mulhouse Havalimanı'nın bomba alarmı nedeniyle tahliye etti. Havalimanına bomba imha ekipleri gönderildi.Tahliyeden yaklaşık 1,5 saat sonra havalimanı kademeli olarak yeniden açıldı. Basel-Mulhouse Havalimanı'ndan yapılan açıklamada,denildi.Öte yandan Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala tren hatlarına sabotaj düzenlendi.Garlarda kaos yaşanırken yolculardan seyahatlerini ertelemelerini ve başka istasyonlara gitmemeleri istendi.