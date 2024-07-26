Olimpiyatlar öncesi bomba alarmı!

Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı verildi.
Fransız polisi, Basel-Mulhouse Havalimanı'nın bomba alarmı nedeniyle tahliye etti. Havalimanına bomba imha ekipleri gönderildi.
Tahliyeden yaklaşık 1,5 saat sonra havalimanı kademeli olarak yeniden açıldı. Basel-Mulhouse Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Havalimanı yeniden açıldı ve uçuş operasyonları kademeli olarak yeniden başlıyor. Yolcuların uçuşları hakkında bilgi almak için havayolu şirketleri ile iletişime geçmeleri rica olunur."
denildi.
Öte yandan Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala tren hatlarına sabotaj düzenlendi.
Garlarda kaos yaşanırken yolculardan seyahatlerini ertelemelerini ve başka istasyonlara gitmemeleri istendi.