Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı geldi...
Mourinho, 4-3'lük Lugano maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, gelecek adına olumlu sinyaller vermiş, elindeki kadronun başarı için yeteceğine işaret etmişti. Ancak temkini elden bırakmayan Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını hem kutladı hem de rövanş maçı için uyarmayı ihmal etmedi.
'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'
Rakip sahada alınan galibiyetin bir avantaj olduğuna dikkat çeken Mourinho, "Ancak iki ayaklı maçlarda her an her şey olabilir. 'Turu atladık' duygusunu bir kenara bırakacağız. İkinci maçta, taraftarımız önünde gerçek gücümüzü gösterip, Şampiyonlar Ligi özlemine bir adım daha yaklaşacağız" dedi.
MOURİNHO'NUN GÖZÜ TARAFTARDA
Bu arada imza töreninde hayran kaldığı Sarı-Lacivertli taraftarların, tribün izni olmamasına rağmen Lugano maçında Thun Stadı'nı neredeyse tamamını doldurduğu gören Jose Mourinho büyük şaşkınlık yaşamıştı.
Portekizli teknik adam, Kadıköy'de Hull City'le oynanan hazırlık maçıyla bir ilk kez buluştuğu 12. Adam'la, bu kez 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadı'nda İsviçre temsilcisi ile oynanacak resmi maçta buluşmanın heyecanını yaşayacak.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Maçın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de saat 20:00'de oynanacak.
Mourinho, 4-3'lük Lugano maçı sonrası yaptığı açıklamalarda, gelecek adına olumlu sinyaller vermiş, elindeki kadronun başarı için yeteceğine işaret etmişti. Ancak temkini elden bırakmayan Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını hem kutladı hem de rövanş maçı için uyarmayı ihmal etmedi.
'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'
Rakip sahada alınan galibiyetin bir avantaj olduğuna dikkat çeken Mourinho, "Ancak iki ayaklı maçlarda her an her şey olabilir. 'Turu atladık' duygusunu bir kenara bırakacağız. İkinci maçta, taraftarımız önünde gerçek gücümüzü gösterip, Şampiyonlar Ligi özlemine bir adım daha yaklaşacağız" dedi.
MOURİNHO'NUN GÖZÜ TARAFTARDA
Bu arada imza töreninde hayran kaldığı Sarı-Lacivertli taraftarların, tribün izni olmamasına rağmen Lugano maçında Thun Stadı'nı neredeyse tamamını doldurduğu gören Jose Mourinho büyük şaşkınlık yaşamıştı.
Portekizli teknik adam, Kadıköy'de Hull City'le oynanan hazırlık maçıyla bir ilk kez buluştuğu 12. Adam'la, bu kez 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadı'nda İsviçre temsilcisi ile oynanacak resmi maçta buluşmanın heyecanını yaşayacak.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Maçın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de saat 20:00'de oynanacak.