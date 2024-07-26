Galatasaray'dan Adnan Polat'a başsağlığı mesajı!

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, babası İbrahim Polat'ı kaybetti.
Polat Holding'in kurucusu olan 93 yaşındaki İbrahim Polat'ın vefatıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayınlandı:
"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
Polat Holding'in kurucusu olan 93 yaşındaki İbrahim Polat'ın vefatıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayınlandı:
"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
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