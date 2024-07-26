Galatasaray'dan Adnan Polat'a başsağlığı mesajı!

Galatasaray, babası İbrahim Polat vefat eden eski başkanlardan Adnan Polat için başsağlığı mesajı yayınladı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Adnan Polat'a başsağlığı mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2024 15:44
Son güncelleme 26 Temmuz 2024 15:45
Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, babası İbrahim Polat'ı kaybetti.

Polat Holding'in kurucusu olan 93 yaşındaki İbrahim Polat'ın vefatıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayınlandı:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery