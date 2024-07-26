Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından milli boksör Tuğrulhan Erdemir'e 17 Şubat 2024 tarihli numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası verilen geçici men cezasının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) tarafından onandığını bildirdi.



ITA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat'ta yapılan hedefli yarışma dışı testi sırasında alınan numunenin, yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için "Atipik Bulgu" (ATF) verdiği ifade edildi.



Bu maddenin yasaklı olduğu belirtilen açıklamada, ITA tarafından milli boksör Tuğrulhan Erdemir'e verilen geçici men cezasının, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) tarafından onandığı kaydedildi.



Avukat Artan: "Yasaklı madde kullanmak için hiçbir nedeni yoktu"



Türkiye Boks Federasyonunun internet sitesine konuyla ilgili açıklamada bulunan sporcunun avukatı Anıl Gürsoy Artan, verilen kararla Tuğrulhan Erdemir'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışma şansını yitirdiğini aktardı.



Erdemir'in Haziran 2023'te olimpiyat kotasını aldıktan sonra kamp yaptığı İspanya'nın Alicante kentinde, 17 Şubat 2024 tarihinde bir doping kontrol testine tâbi tutulduğu ve örneğinde yasaklı bir 'diüretik' madde tespit edildiğini kaydeden Artan, "Herhangi bir şekilde yasaklı madde kullanmayan sporcumuz, ITA'ya o dönem kullandığı ve yasaklı madde içermeyen ağrı kesiciden kalan tabletleri göndermiş, yapılan test sonucunda tabletlerin üretim sürecinde sporcumuzun örneğinde bulunan diüretik maddeden bulaştığı tespit edilmiştir.

Konunun, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) 01 Haziran 2021 tarihli 'Potansiyel Diüretik Bulaşı Vakalarına İlişkin Paydaş Bildirisi' kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



Erdemir'in numunesinde, anılan bildiride belirtilen "20 ng/ml" sınırının altında diüretik saptandığını dile getiren Artan, şu görüşlerini aktardı:



"Sporcumuz doping testini verdiği dönemde hali hazırda kota hakkını almıştı ve yakın zamanda hiçbir müsabakası yoktu. Yakın zamanda sıkletini 63 kilodan 71 kiloya çıkarttığı için, kilo kaybetme gibi bir ihtiyacı da olmadı. Özetle yasaklı madde kullanmak için hiçbir nedeni yoktu. Ayrıca sporcumuzun 17 Şubat 2024 tarihinden sonra verdiği dört numunenin hepsi temiz çıkmıştır. Tüm bu verilere rağmen ITA tarafından 'bulaşı miktarı ile sporcudan alınan örnekte tespit edilen dozun uyuşmaması' gerekçe gösterilerek, hakkında 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihtiyati geçici tedbir kararı verilmiştir. Tedbir kararına karşı CAS Anti Doping Dairesi nezdinde 12 Temmuz 2024 tarihinde itiraz edilmiş, dün yapılan duruşma neticesinde, sporcu hakkında uygulanan ihtiyati geçici tedbirin devam etmesine karar verilmiştir. 2024 Paris Olimpiyatları kura çekimi bugün saat 16.30'da gerçekleştirileceğinden, CAS geçici görevli yargı yetkisi dışında kalan söz konusu karar için maalesef temyiz hakkımız da fiilen elimizden alınmıştır."



Tuğrulhan Erdemir'in yargılamasının CAS Anti Doping Dairesi nezdinde devam ettiğini anlatan Artan, "Bu konuda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ITA'nın var olan düzenlemelere karşın devam eden ısrarını anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Mağdur edilen müvekkilin haklarının sonuna kadar savunulacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise konuyla ilgili olarak, "Sporcu, ısrarla kendinden emin bir şekilde yasaklı madde kullanmadığını söylemektedir. Bu sebeple haklarını CAS'ta takip edeceğimizi ve kazanması durumunda tazminat davası açacağımızı bildiririz." açıklamasında bulundu.









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