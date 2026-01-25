25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Beşiktaş'a 1.94'lük stoper: Issa Diop

Beşiktaş'ta stoper transferi için gündeme yeni bir isim geldi. Siyah-Beyazlılar, Fulham'ın 29 yaşındaki Fransız stoperi Issa Diop için harekete geçti. Kartal, stoper transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

calendar 25 Ocak 2026 09:22 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 09:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a 1.94'lük stoper: Issa Diop
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, stoper transferi için yoğun bir mesai harcıyor.

Siyah-Beyazlılar, Wolves forması giyen Emmanuel Ag- badou'yu transfer etmek istemiş ve İngiliz ekibiyle sıkı pazarlıklar yapmıştı. Ancak Wolves'ın bitmek bilmez istekleri sonrasında Siyah-Beyazlılar masadan kalktı.

Beşiktaş'ın stoper transferi için alternatifi ise Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Issa Diop...


Kara Kartal'ın tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

2022 yılından beri Fulham'da forma giyen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Diop, bu sezon 12 karşılaşmada görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcu, 2022 yılında West Ham United'tan Fulham'a 17.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 40 kez forma şansı buldu.

1.94

1.94 mt. boyundaki Issa Diop, hava toplarındaki üstünlüğü ve pas kalitesiyle dikkat çekiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.