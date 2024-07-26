Beşiktaş'ta eksikler belli, plan hazır

Kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini yapan Beşiktaş'ta eksik bölgeler netleşti.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılarda mevkiilere göre eksik noktalar çıkarıldı.
İlk etapta sağ açık ve sol stoper mevkiilerine takviye planlayan Kartal, diğer bölgelerdeki ayrılıklara göre yeni hamlelerini de yapacak.
ÖNCELİK SAĞ KANAT VE SOL STOPER
Özellikle ihtiyaç halinde sağ bek ve sol bek için harekete geçilecek. Ancak Beşiktaş'ın önceliği sağ kanat ve sol stoper olacak. Hem yerli hem de yabancı oyuncular için araştırmalar yapan siyah beyazlı yönetim, transfer döneminin son ana kadar çalışmalarını yapacak. Hatta oluşabilecek fırsat transferleri de hesaba katılacak.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılarda mevkiilere göre eksik noktalar çıkarıldı.
İlk etapta sağ açık ve sol stoper mevkiilerine takviye planlayan Kartal, diğer bölgelerdeki ayrılıklara göre yeni hamlelerini de yapacak.
ÖNCELİK SAĞ KANAT VE SOL STOPER
Özellikle ihtiyaç halinde sağ bek ve sol bek için harekete geçilecek. Ancak Beşiktaş'ın önceliği sağ kanat ve sol stoper olacak. Hem yerli hem de yabancı oyuncular için araştırmalar yapan siyah beyazlı yönetim, transfer döneminin son ana kadar çalışmalarını yapacak. Hatta oluşabilecek fırsat transferleri de hesaba katılacak.