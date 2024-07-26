Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımına yeni transfer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu ve 2022-23 sezonu kaptanı Olcay Çakır Turgut'u yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımına yeni transfer
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26 Temmuz 2024 16:42
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Olcay Çakır Turgut'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2010-16 ve 2019-23 yıllarında çubuklu formamızı başarıyla terleten, kadın basketbolda tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığımız 2022-23 sezonunda kupayı kaldıran takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçeliliği ve sarı-lacivert renklere olan aidiyetiyle kulübümüz ile özdeşleşmiş Olcay Çakır Turgut'a ailemize ve evine hoş geldin diyor, çubuklu forma ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Milli oyuncu, geçen sezonu İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında tamamladı.

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