Borussia Dortmund, Adeyemi'nin bonservisini belirledi

Borussia Dortmund, ismi transferle anılan Kadim Adeyemi'den 50 milyon euro'luk gelir bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, Adeyemi'nin bonservisini belirledi
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25 Temmuz 2024 18:39
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin bonservisini belirledi.

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Adeyemi'den 50 milyon euro'luk transfer geliri hedefliyor.

JUVENTUS TAKİP EDİYOR

Haberde, Serie A devi Juventus'un genç yıldızla yakından ilgilendiği ancak Borussia Dortmund ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.

Juventus'un bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosunda bazı oyuncuları satması gerektiği vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Alman ekibinin formasını 34 kez giyen Adeyemi, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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