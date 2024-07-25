Borussia Dortmund, Adeyemi'nin bonservisini belirledi

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi'nin bonservisini belirledi.



Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Adeyemi'den 50 milyon euro'luk transfer geliri hedefliyor.



JUVENTUS TAKİP EDİYOR



Haberde, Serie A devi Juventus'un genç yıldızla yakından ilgilendiği ancak Borussia Dortmund ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.



Juventus'un bu transferi gerçekleştirebilmek adına kadrosunda bazı oyuncuları satması gerektiği vurgulandı.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Alman ekibinin formasını 34 kez giyen Adeyemi, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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