U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

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U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!
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26 Temmuz 2024 19:39
Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-18, 26-24, 25-22'lik setlerle mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

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