En-Nesyri'den Everton'a ret: Juventus iddiası!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Faslı futbolcu için devreye giren Everton'ın teklifi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Everton Youssef En-Nesyri'nin yarım dönemlik maaşı için 4.5 milyon euro ödemeyi teklif etti ve Fenerbahçe kabul etti. En-Nesyri ise bu teklife ikna olmadı.
OPSİYON 20 MİLYON EURO
Everton, bu teklifinde satın alma opsiyonu için de 20 milyon euro'luk bir bedeli ödemeyi göze aldı.
JUVENTUS İDDİASI
Everton ile birlikte Nottingham Forest ve Napoli'nin de devrede olduğu En-Nesyri için yeni bir takım iddiası da gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu, son olarak Juventus'a da önerildi.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
