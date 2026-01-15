Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda şampiyonluk sezonuna dair içinde ukde kalan bir konuyu ilk kez dile getirdi.



"BU SÖZ HEP İÇİMDE KALMIŞTIR"



Genç kaleci, şampiyonluk sonrası kendisiyle ilgili oluşturulan algının kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Bu hep içimde kalmıştır, bugün söyleme ihtiyacı duydum" ifadelerini kullandı. Şampiyon oldukları sezonu hatırlatan Ersin, bir gün sonra sosyal medyada ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısına tepki gösterdi.

Destanoğlu,dedi.O dönemin zorluklarına da değinen Ersin, pandemi şartlarında sürekli testlere girdiklerini, maç temposunun ve belirsizliğin ciddi bir stres yarattığını vurguladı.ifadelerini kullandı.Genç kaleci, sözlerinidiyerek tamamladı.