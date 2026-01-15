15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
1-1DA
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, şampiyonluk sonrası ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısının kendisini derinden yaraladığını söyledi.

calendar 15 Ocak 2026 14:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda şampiyonluk sezonuna dair içinde ukde kalan bir konuyu ilk kez dile getirdi.

"BU SÖZ HEP İÇİMDE KALMIŞTIR"

Genç kaleci, şampiyonluk sonrası kendisiyle ilgili oluşturulan algının kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Bu hep içimde kalmıştır, bugün söyleme ihtiyacı duydum" ifadelerini kullandı. Şampiyon oldukları sezonu hatırlatan Ersin, bir gün sonra sosyal medyada ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısına tepki gösterdi.



"'RAĞMEN' KELİMESİ ÇOK AĞIR"

Destanoğlu, "Bir sezonda 37 maç oynamış bir kaleciye rağmen bir takım şampiyon olamaz. 'Rağmen' kelimesi çok ağır. Şampiyon uyanmışım, ertesi gün bir yöneticimizin beni Twitter'da paylaşmak zorunda kaldığını görüyorum. Bu kimsenin yaşamak isteyeceği bir durum değil" dedi.

"BÖYLE BİR ALGIYLA UYANMAK BENİ ÇOK DÜŞÜNDÜRDÜ" 

O dönemin zorluklarına da değinen Ersin, pandemi şartlarında sürekli testlere girdiklerini, maç temposunun ve belirsizliğin ciddi bir stres yarattığını vurguladı. "Her gün test, üç günde bir maç… 37 maç oynamışım, İzmir'de şampiyon olmuşuz. Buna rağmen böyle bir algıyla uyanmak beni çok düşündürdü" ifadelerini kullandı.

"BUNU GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Genç kaleci, sözlerini "Özellikle kaleci mevkisinde 37 maç oynamış bir futbolcuya rağmen bir takım nasıl şampiyon olur, bunu gerçekten anlamıyorum" diyerek tamamladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
