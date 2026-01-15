Mahkemede dikkat çeken olay: Mert Hakan - Timur Kuban

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davaya SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.
G.SARAY YÖNETİCİ FOTOĞRAF ÇEKTİ
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti
MERT HAKAN: "BU YAPILAN AYIP"
Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine "Ayıp bu yaptığınız" diyerek duruma tepki gösterdi.
HAKKINDA TUTANAK TUTULDU!
Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu ve hakkında tutanak tutuldu.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün, Timur Kuban ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbi ile ilgili görülen davaya SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.
G.SARAY YÖNETİCİ FOTOĞRAF ÇEKTİ
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekti
MERT HAKAN: "BU YAPILAN AYIP"
Mert Hakan Yandaş, fotoğrafının çekildiğinin fark edilmesi üzerine "Ayıp bu yaptığınız" diyerek duruma tepki gösterdi.
HAKKINDA TUTANAK TUTULDU!
Fenerbahçeli avukatların müdahalesi sonrası, hakim tarafından Galatasaraylı yönetici Timur Kuban'ın telefonuna el konuldu ve hakkında tutanak tutuldu.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün, Timur Kuban ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.