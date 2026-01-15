15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
1-1DA
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Fenerbahçe'de sözleşme feshi!

Fenerbahçe, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.

calendar 15 Ocak 2026 15:46
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sözleşme feshi!
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpte forma giyen milli futbolcunun, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
