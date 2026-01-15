15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
0-03'
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Eyüpspor, kupada Umut Bozok ile kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında Eyüpspor, Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin golleri Umut Bozok'tan geldi.

calendar 15 Ocak 2026 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 17:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, kupada Umut Bozok ile kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Eyüpspor, Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK, 26. dakikada Özder Özcan ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor, bu gole 45. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 86. dakikada Umut Bozok'un golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Eyüpspor, kupada ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana yükseldi. Iğdır FK, 1 puanda kaldı.

Eyüpspor, kupanın bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. İstanbul ekibi, ligde ise hafta sonunda Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Iğdır FK, ligde hafta sonunda Sakaryaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK öne geçti. Atakan Çankaya'nın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Özder Özcan, topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Kaleci Jankat Yılmaz ile karşı karşıya kalan Özder, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

44. dakikada Eyüpspor, penaltı kazandı. Maçın hakemi Fatih Tokail, Legowski'nin yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Conte'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

78. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Metehan Altunbaş'ın ceza sahasına girdikten sonra Serkan Asan ile Oğuz Kağan Güçtekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Tokail, kararını değiştirdi ve faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

86. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Talha Ülvan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta Emir Ortakaya, arka direkte topu kafayla içeriye çevirdi. Altıpasın gerisinde bulunan Metehan Altunbaş, kafayla meşin yuvarlağı Umut Bozok'un önüne indirdi. Umut'un kale önünde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1

Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Emre Doğu

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Emir Ortakaya, Baran Ali Gezek, Mendy (Dk. 63 Arda Yavuz), Taşkın İlter (Dk. 71 Stepanenko), Radu (Dk. 63 Sadia), Legowski, Raux Yao (Dk. 79 Onguene), Pintor (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Umut Bozok

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan, Alperen Selvi, Conte, Tsunami, Atakan Çankaya (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Bacuna), Rotariu (Dk. 73 Mendes), Ahmet Engin, Suarez (Dk. 63 Doğan Erdoğan), Özder Özcan (Dk. 63 Koita)

Goller: Dk. 25 Özder Özcan (Iğdır FK), Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 86 Umut Bozok (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Umut Bozok, Dk. 39 Talha Ülvan, Dk. 74 Emir Ortakaya (ikas Eyüpspor), Dk. 90+4 Bacuna (Iğdır FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.