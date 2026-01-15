Fenerbahçe'de N'Golo Kante için uçuş planı hazır!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante için yürüttüğü transfer çalışmasında kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli kulüpte sürecin artık son düzlüğe girdiğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı.



Daha önce Dubai'ye giderek Kante ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli yöneticiler Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Türkiye'ye dönmüştü.



UÇUŞ PLANI BELLİ OLDU

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre,

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi, 16 Ocak'ta saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacak.Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak'ta saat 06.35'te İstanbul'a dönmesi planlanıyor. Yönetim, dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacak.Fenerbahçe, Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.



Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor." yanıtını verdi.



SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından transfer sorusuna yanıt verdi.



"Transferde son durum nedir?" sorusuna cevap veren Fenerbahçe Başkanı Saran, "Bakacağız." sözlerini kullandı.



KARİYER ÖZETİ



Chelsea'den 2023 yılında ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki N'Golo Kante, kariyerinde 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asist kaydetti.



