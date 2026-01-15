NBA kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Golden State Warriors veteranı Draymond Green, emeklilik sonrası geleceğine dair planlarını değerlendirirken koçluk ihtimalini de ciddi şekilde düşünmeye başladı.Green, günümüz NBA'inin en zeki oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Üstün basketbol zekâsını sahaya yansıtan tecrübeli forvet, eski bir "Yılın Savunmacısı" (DPOY) olarak Warriors'ta oyun kurucu ve yönlendirici rolünü uzun yıllardır başarıyla üstleniyor.35 yaşındaki Green, kariyerinin son evrelerine girmiş durumda. Geleceğini düşünürken kendisine emeklilik sonrası koçluk yapmayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda, bu fikre artık geçmişe kıyasla çok daha açık olduğunu dile getirdi.diyen Green, sözlerini şöyle sürdürdü:Green, koçluk fikrini artık tamamen dışlamadığını da vurguladı:Bir muhabirin, koçluk kariyerini nerede sürdürmek isteyebileceğine dair yönelttiği takip sorusuna ise Green esprili bir yanıt verdi. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız, üniversite kariyerini geçirdiği Michigan State'i ve hâlihazırda formasını giydiği Golden State Warriors'ı anarak, ileride Steve Kerr'in teknik ekibine katılabileceğinin sinyallerini verdi.Ancak şu an için Green'in tüm odağı hâlâ sahada. Zaman zaman tartışmalı hareketleriyle gündeme gelse de, tecrübeli oyuncu Warriors sisteminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sezon maç başına 8,6 sayı, 5,9 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları yakalayan Green, istatistik kağıdında ön plana çıkmasa bile oyuna etki etmenin yollarını bulmayı sürdürüyor.