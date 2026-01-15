15 Ocak
Draymond, emeklilik sonrası koçluk fikrine giderek daha sıcak bakıyor

NBA kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Golden State Warriors veteranı Draymond Green, emeklilik sonrası geleceğine dair planlarını değerlendirirken koçluk ihtimalini de ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Draymond, emeklilik sonrası koçluk fikrine giderek daha sıcak bakıyor
Green, günümüz NBA'inin en zeki oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Üstün basketbol zekâsını sahaya yansıtan tecrübeli forvet, eski bir "Yılın Savunmacısı" (DPOY) olarak Warriors'ta oyun kurucu ve yönlendirici rolünü uzun yıllardır başarıyla üstleniyor.

35 yaşındaki Green, kariyerinin son evrelerine girmiş durumda. Geleceğini düşünürken kendisine emeklilik sonrası koçluk yapmayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda, bu fikre artık geçmişe kıyasla çok daha açık olduğunu dile getirdi.


"Kariyerimin sonuna yaklaştıkça, bu konu hakkında daha fazla düşünmeye başladım," diyen Green, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kesinlikle birkaç yıl öncesine göre bu fikre daha yakınım. Eğer bana iki yıl önce sorsaydınız, kesin bir şekilde 'asla' derdim. Ama sona yaklaştıkça insan ister istemez şunu düşünüyor: 'Ben gerçekten ne yapmak istiyorum?'"

Green, koçluk fikrini artık tamamen dışlamadığını da vurguladı:
"Bu benim için artık mutlak bir 'hayır' değil. Konuyu daha fazla öğrenmeye başladım, daha derinine inmeye çalışıyorum. Yaş aldıkça koç ekibiyle daha fazla vakit geçiriyorsun, daha çok şey görüyorsun. O yüzden burada çıkıp 'Evet, emekli olunca kesin koçluk yapacağım' demeyeceğim. Ama artık 'hayır' da demiyorum."

Bir muhabirin, koçluk kariyerini nerede sürdürmek isteyebileceğine dair yönelttiği takip sorusuna ise Green esprili bir yanıt verdi. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız, üniversite kariyerini geçirdiği Michigan State'i ve hâlihazırda formasını giydiği Golden State Warriors'ı anarak, ileride Steve Kerr'in teknik ekibine katılabileceğinin sinyallerini verdi.

Ancak şu an için Green'in tüm odağı hâlâ sahada. Zaman zaman tartışmalı hareketleriyle gündeme gelse de, tecrübeli oyuncu Warriors sisteminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sezon maç başına 8,6 sayı, 5,9 ribaund ve 5,3 asist ortalamaları yakalayan Green, istatistik kağıdında ön plana çıkmasa bile oyuna etki etmenin yollarını bulmayı sürdürüyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
