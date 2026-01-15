Beşiktaş'tan resmi teklif: Agbadou

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya yapacağı takviye için yeni bir hamlede bulundu.



Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için yeni bir teklif yaptı.



Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'a yeni bir teklif yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için 14 Milyon euro ve bonuslar içeren teklifle İngizli ekibinin kapısını çaldı.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Wolverhmapton'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.