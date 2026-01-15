15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-076'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Beşiktaş'tan resmi teklif: Agbadou

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için yeni bir resmi teklif yaptı.

calendar 15 Ocak 2026 13:03
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan resmi teklif: Agbadou
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmaya yapacağı takviye için yeni bir hamlede bulundu. 

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için yeni bir teklif yaptı.

Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'a yeni bir teklif yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için 14 Milyon euro ve bonuslar içeren teklifle İngizli ekibinin kapısını çaldı. 



28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Wolverhmapton'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
