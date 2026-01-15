Beşiktaş'ta sol bekte B planı hazır!

Beşiktaş'ta sol bek transferinde alternatif senaryo netleşti.



Siyah-beyazlıların Lazio ile Nuno Tavares için yürüttüğü görüşmelerin uzaması ve İtalyan kulübünün 15 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı olması halinde B planını devreye sokacağı belirtildi.



Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton için Brezilya kulübüyle 7 milyon euro bedel üzerinden prensip anlaşmasına vardı.



Yönetimin, Nuno Tavares sürecinde yaşanacak gelişmelere göre Lucas Piton transferini kısa sürede sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 maça çıkan İtalyan bek, 1 gol 11 asistlik katkı sağladı.







