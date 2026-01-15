15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
1-1DA
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Beşiktaş'ta sol bekte B planı hazır!

Beşiktaş, Nuno Tavares transferinin çıkmaza girmesi halinde Vasco da Gama'dan Lucas Piton'u 7 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 15 Ocak 2026 15:58
Beşiktaş'ta sol bek transferinde alternatif senaryo netleşti.

Siyah-beyazlıların Lazio ile Nuno Tavares için yürüttüğü görüşmelerin uzaması ve İtalyan kulübünün 15 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı olması halinde B planını devreye sokacağı belirtildi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton için Brezilya kulübüyle 7 milyon euro bedel üzerinden prensip anlaşmasına vardı.

Yönetimin, Nuno Tavares sürecinde yaşanacak gelişmelere göre Lucas Piton transferini kısa sürede sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 maça çıkan İtalyan bek, 1 gol 11 asistlik katkı sağladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
