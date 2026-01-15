Manchester United'da De Zerbi yeniden gündemde

Manchester United'da teknik direktör arayışı yaz ayları yaklaşırken yeniden hız kazandı.

Şu anda geçici olarak takımın başında bulunan Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken, kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri Roberto De Zerbi olmaya devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu yaz Manchester United'ın başına geçme ihtimali hala bulunan De Zerbi'nin kulüp içinde ciddi destekçileri var. Ruben Amorim'in ayrılığının ardından Carrick'e emanet edilen takım için kalıcı teknik direktör planlaması ise şimdiden yapılmaya başlanmış durumda.

DE ZERBI VE MANU BAĞLANTISI

Halihazırda Ligue 1 temsilcisi Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi, daha önce de Manchester United ile temas kurmuştu.

İtalyan teknik adamın 2024 yılında kulüp tarafından mülakata alındığı ancak bu teklifi reddettiği belirtiliyor. Hatta De Zerbi'nin, kendisine sunulan sözleşmeyi oyuncularına göstererek onları motive ettiği iddiası da İngiliz basınına yansımıştı. Bu görüşmelerin, United'ın Ruben Amorim'i göreve getirmesinden önce gerçekleştiği ifade edilirken, son haberler kulübün De Zerbi için yeniden bir hamle yapabileceğini öne sürüyor.

Daily Mail'e göre 46 yaşındaki teknik direktör, Brighton döneminin ardından Premier Lig'e geri dönmeye sıcak bakıyor ve Old Trafford'daki bazı yöneticiler De Zerbi'ye ciddi bir sempati duyuyor.

Öte yandan Michael Carrick'in de, Ole Gunnar Solskjaer örneğinde olduğu gibi, geçici görev süresindeki performansıyla kalıcı teknik direktörlüğü alma ihtimali tamamen göz ardı edilmiş değil.

MARSİLYA'DAKİ DURUMU VE BAĞLILIK MESAJI

Marsilya, Ligue 1'de lider Lens ve son şampiyon Paris Saint-Germain'in arkasında üçüncü sırada yer alıyor. De Zerbi'nin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak Manchester United'ın teknik direktör adayları listesi yalnızca De Zerbi ile sınırlı değil.

Kulübün, mali açıdan daha ulaşılabilir alternatifleri de değerlendirdiği belirtiliyor. Crystal Palace'tan Oliver Glasner, Fulham'dan Marco Silva ve Bournemouth'tan Andoni Iraola'nın mevcut takımlarından ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yaklaşan Dünya Kupası süreci, teknik direktör piyasasında yeni fırsatların doğmasına neden olabilir.

Thomas Tuchel'in İngiltere Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılması, ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'nun ve Brezilya'da görev yapan Carlo Ancelotti'nin de ilerleyen dönemde boşa çıkma ihtimali, United'ın önündeki seçenekleri artırıyor.

De Zerbi ise Marsilya'daki geleceğini sportif direktör Medhi Benatia'ya bağladığını açıkça dile getirdi. İtalyan teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Benatia Marsilya'yı seviyor, belki benden bile fazla; çünkü burada doğup büyüdü. Beni buraya getiren kişi o. Ben sadık ve dürüst bir insanım. Benatia ayrıldığı gün, ben de ayrılırım. Buraya Medhi ve Pablo Longoria sayesinde geldim. Onlardan biri artık burada olmazsa, beni buraya getirenler onlar olduğu için ayrılırım."

MANU'NUN OCAK VE YAZ PLANLARI

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, ocak transfer döneminde büyük çaplı hamleler yapmayı planlamıyor.

Kulübün ana hedefi, esas transfer kozlarını yaz aylarına saklamak. Ancak üst düzey bir oyuncunun beklenmedik şekilde erişilebilir hale gelmesi durumunda bu fırsat değerlendirilebilir.

Genel strateji ise genç oyuncuların kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi yönünde. Gösterişli bir transfer gerçekleşmediği sürece A takımın önemli isimlerinin ayrılmasına sıcak bakılmıyor. Ruben Amorim'in ayrılığının arka planında ise, kış transfer dönemine yönelik hedefler konusunda futbol direktörü Jason Wilcox ile yaşanan fikir ayrılıklarının etkili olduğu öne sürülüyor.

Manchester United cephesinde gözler şimdi yaz aylarına çevrilmiş durumda. De Zerbi'nin adı yeniden ön plana çıkarken, Old Trafford'da teknik direktörlük koltuğu için rekabetin daha da kızışması bekleniyor.