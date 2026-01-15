15 Ocak
Karşıyaka, Maribor ile anlaştı; F.Bahçe ve Hull detayı

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile 750 bin Euro karşılığı anlaşma sağladı. Sözleşmeye Fenerbahçe ve Hull City maddesi de eklendi.

calendar 15 Ocak 2026 12:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transferi haftalardır gündem olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un Slovenya temsilcisi Maribor'a satışıyla ilgili sözleşme son şeklini aldı.

Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin pazarlıklarıyla bonservis ücreti 600 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya çıktı.

Maribor bu parayı 6 taksitle ödemeyi teklif etti. Sözleşmeye göre Karşıyaka'ya ilk olarak 250 bin Euro ödeyecek Sloven ekibi kalan bonservis bedelini 100'er bin Euro şeklinde 5 taksitle yatıracak.


SÖZLEŞMEDE HULL VE F.BAHÇE DETAYI

Genç sağ kanat oyuncusu başka bir kulübe transfer olursa bonservisinin yüzde 40'ını alacak Karşıyaka, Adem gelecekte Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak. Maribor'un teklifi hukuki olarak incelendikten sonra imzaların atılması bekleniyor.

İMZAYI ATIP, SEZON SONUNA KADAR KALACAK

Kulüpler karşılıklı imzaları attıktan sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak Adem ardından kiralık olarak sezon sonuna kadar Karşıyaka formasını giymeye devam edecek.

75 BİN EURO ESKİ TAKIMINA

Karşıyaka'nın Adem'in transferinden elde edeceği 750 bin Euro bonservis gelirinin yüzde 10'luk kısmı oyuncunun altyapıda daha önce formasını giydiği İzmir'in amatör temsilcilerinden Pınargücü SK'nın olacak. Karşıyaka, 2022'de altyapısına transfer edip geçen ay 8 Aralık'ta profesyonel yaptığı Adem'e profesyonel lisans çıkarırken eski kulübü Pınargücü'ne satılırsa bonservisinden yüzde 10 pay söze vermişti.

Anlaşma gereği 750 bin Euro bonservis gelirinin 75 bin Euro tutarındaki kısmı Pınargücü'nün olacak. U19 Milli Takımı kampından dönen genç futbolcu ay-yıldızlı ekibin dün Antalya'da Özbekistan'la oynadığı maçta 64'üncü dakikada oyuna girdi. Karşıyaka'da bu sezon 1 gol, 1 asistle görev yapan Adem geçen pazar günü yine Özbekistan önünde ilk kez milli olup ilk maçında gol atmıştı. Karşıyaka yönetimi, Adem için Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle masaya oturduktan sonra Acun Ilıcalı'nın Slovenya'daki kulübü Maribor'la prensipte anlaşmıştı.

