Charlotte Hornets, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Dell Curry'nin 30 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklara göre, tören 19 Mart'ta Orlando Magic ile oynanacak maçta gerçekleştirilecek.Hornets formasıyla on sezon geçiren Dell Curry, 9.839 sayıyla kulüp tarihinin en çok sayı atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.Konuya ilişkin duygularını paylaşan Curry, bu onurun kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:Dell Curry hâlihazırda Hornets organizasyonunda takım elçisi ve televizyon yorumcusu olarak görev yapıyor.Bu kararla birlikte Curry, Charlotte Hornets tarihinde forması emekliye ayrılan ikinci oyuncu olacak. Daha önce bu onura erişen tek isim ise Bobby Phills olmuştu.