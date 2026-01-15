15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
0-03'
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Hornets, Dell Curry'nin 30 numaralı formasını emekliye ayırıyor

Charlotte Hornets, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Dell Curry'nin 30 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.

calendar 15 Ocak 2026 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hornets, Dell Curry'nin 30 numaralı formasını emekliye ayırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Charlotte Hornets, kulüp tarihinin önemli isimlerinden Dell Curry'nin 30 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı.

ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklara göre, tören 19 Mart'ta Orlando Magic ile oynanacak maçta gerçekleştirilecek.

Hornets formasıyla on sezon geçiren Dell Curry, 9.839 sayıyla kulüp tarihinin en çok sayı atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Konuya ilişkin duygularını paylaşan Curry, bu onurun kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:
"Bunun asla gerçekleşeceğini hayal etmemiştim. Benim için inanılmaz derecede anlamlı. Bunu sevdiğim için yaptım. Oyun bana çok şey verdi, taraftarlar bana çok şey verdi. Ben de bu organizasyonun hak ettiği yere gelmesine katkı sunmak, taraftarlara, takıma, yayınlara keyif veren bir ortam yaratmak için işin içinde kalmak istiyorum. Gelin, destek olun, birlikte kutlayalım. Açıkçası bunun benim için ne ifade ettiğini kelimelere dökmeye çalışmak bile haksızlık olur."


Dell Curry hâlihazırda Hornets organizasyonunda takım elçisi ve televizyon yorumcusu olarak görev yapıyor.

Bu kararla birlikte Curry, Charlotte Hornets tarihinde forması emekliye ayrılan ikinci oyuncu olacak. Daha önce bu onura erişen tek isim ise Bobby Phills olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.