15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-076'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket!

Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'in 22. haftasında 16 Ocak Cuma günü Valencia Basket'i ağırlayacak.

calendar 15 Ocak 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague'in 22. haftasında 16 Ocak Cuma günü Valencia Basket'i konuk edecek. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Oynadığı 20 maçta 13 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım ligde 5. sırada, 21 maçta 14 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Bonzie Colson ve yeni transfer Chris Silva'nın sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nando De Colo'nun ise bu maçta kadroda olması bekleniyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi, Valencia Basket 94-79 galip tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.