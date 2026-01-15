15 Ocak
Zach Edey, ayak sakatlığı nedeniyle 6 hafta daha yok

Memphis Grizzlies, pivot Zach Edey'in sol ayak bileğindeki stres reaksiyonu nedeniyle yaklaşık altı hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

calendar 15 Ocak 2026 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





7 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen Edey'in sakatlığının beklenenden daha uzun süreceği belirtilirken, Brandon Clarke ve Scotty Pippen Jr.'ın ise dört ila altı hafta içinde parkelere dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada,
"Danışılan uzmanların oy birliğiyle aldığı tavsiye doğrultusunda Edey, yük azaltma ve rehabilitasyon programına devam edecek. Yaklaşık altı hafta sonra yeniden değerlendirme yapılacak," denildi.


Grizzlies, Perşembe günü iki maçlık Avrupa turu kapsamında Berlin'de Orlando Magic ile karşılaşacak.

2.21 metre boyundaki Edey, Purdue Üniversitesi formasıyla iki kez AP Yılın Ulusal Oyuncusu seçilmişti. Çaylak sezonunun başında sol ayak bileği burkulması nedeniyle 12 maç kaçıran Edey, daha sonra 66 maçta forma giymişti.

Geçtiğimiz sezon All-Rookie birinci takımına seçilen Edey, Haziran ayında sol ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Bu sezonun ilk 13 maçını kaçıran genç pivot, 15 Kasım'da sezonun ilk maçına çıktı ve 13,6 sayı ile 11,1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Ancak Grizzlies, 11 Aralık'ta Edey'in aynı ayak bileğinde stres reaksiyonu tespit edildiğini ve tam iyileşmenin zaman alacağını duyurmuştu.

Öte yandan Brandon Clarke, 20 Aralık'ta Washington karşılaşmasında sağ baldırından sakatlanırken, Scotty Pippen Jr. ise 21 Ekim'de ayak parmağından bir operasyon geçirmişti.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.