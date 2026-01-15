Memphis Grizzlies, pivot Zach Edey'in sol ayak bileğindeki stres reaksiyonu nedeniyle yaklaşık altı hafta daha sahalardan uzak kalacağını açıkladı.7 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen Edey'in sakatlığının beklenenden daha uzun süreceği belirtilirken, Brandon Clarke ve Scotty Pippen Jr.'ın ise dört ila altı hafta içinde parkelere dönmesinin beklendiği ifade edildi.Kulüpten yapılan açıklamada," denildi.Grizzlies, Perşembe günü iki maçlık Avrupa turu kapsamında Berlin'de Orlando Magic ile karşılaşacak.2.21 metre boyundaki Edey, Purdue Üniversitesi formasıyla iki kez AP Yılın Ulusal Oyuncusu seçilmişti. Çaylak sezonunun başında sol ayak bileği burkulması nedeniyle 12 maç kaçıran Edey, daha sonra 66 maçta forma giymişti.Geçtiğimiz sezon All-Rookie birinci takımına seçilen Edey, Haziran ayında sol ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Bu sezonun ilk 13 maçını kaçıran genç pivot, 15 Kasım'da sezonun ilk maçına çıktı ve 13,6 sayı ile 11,1 ribaund ortalamaları yakaladı.Ancak Grizzlies, 11 Aralık'ta Edey'in aynı ayak bileğinde stres reaksiyonu tespit edildiğini ve tam iyileşmenin zaman alacağını duyurmuştu.Öte yandan Brandon Clarke, 20 Aralık'ta Washington karşılaşmasında sağ baldırından sakatlanırken, Scotty Pippen Jr. ise 21 Ekim'de ayak parmağından bir operasyon geçirmişti.