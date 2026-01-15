15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-073'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 16 Ocak Cuma günü başlayacak.

15 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın perdesi 16 Ocak Cuma günü açılacak. 

Haftanın açılış müsabakasında Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek. 

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:



16 Ocak Cuma:

19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

17 Ocak Cumartesi:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

18 Ocak Pazar:

13.00 Mersin Spor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
